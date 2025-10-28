Se suman al paro nacional

Se sumaron al paro nacional, la mañana de este lunes, con otra manifestación pacífica más, los productores locales y de la región, en la lucha por obtener un precio justo en los granos, ante la grave crisis por la que atraviesan ante la falta de apoyos al agro tamaulipeco.

Este problema, que ya data desde hace más de cinco años, es el sentir principal de los productores de sorgo, manifestando de esta manera su total inconformidad.

La concentración, convocada por la Asociación Municipal de Propietarios Rurales, se dio por calle Matamoros colindante con la Unidad Deportiva las Liebres, a partir de las 8:00 horas, participando agricultores de la zona Norte del Estado, que son los más afectados.

El propósito de la manifestación fue principalmente ser escuchados por el Gobierno Federal, y reiterar, por enésima ocasión, las condiciones en las que se encuentran.

Advirtieron que el agro, ante la falta de apoyos al campo, que los está condenando a declinar en el trabajo de las tierras para producir los alimentos, y la urgencia de que las autoridades de las órdenes federal y estatal tomen cartas en el asunto, pues, sin maíz, no hay país.



