Se registra choque en autopista Matamoros-Reynosa; abuelitos resultan heridos

Cuando apenas se reportó que la pareja de adultos mayores que fue embestida por un camión en la Autopista Matamoros-Reynosa el pasado fin de semana, ya se encuentra fuera de peligro, otro percance que involucra a personas adultas, se suscitó.

Fue la tarde del martes 25 de noviembre, cuando nuevamente un incidente que involucra a una pareja de abuelitos, se registró en la misma vía federal. En esta ocasión, el accidente tuvo lugar en el tramo entre el canal El Culebrón y la brecha 112, participando un auto compacto.

De acuerdo al informe de Cruz Roja Río Bravo, los dos adultos mayores viajaban a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, de la línea Aveo, color gris oscuro y placas de la UCD. Por factores que solo puede dilucidar el peritaje de la Guardia Nacional división caminos, el vehículo en que viajaba la pareja mayor, derrapó sobre el asfalto y se proyectó hacia la cuneta central de la autopista.

Los ocupantes del auto Chevrolet solo sufrieron contusiones menores, pero la unidad quedó peligrosamente varada, en parte sobre la cinta asfáltica, sobre el carril de alta velocidad. Cuerpos de emergencia y personal de la autopista, acudieron al punto del hecho, con el fin de auxiliar, pero también evitar que el coche de los abuelitos fuera impactado por otro automotor.