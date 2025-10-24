Panteones saturados

Los panteones municipales se encuentran prácticamente al límite de su capacidad, por lo que ya resulta urgente contar con un nuevo recinto para futuras sepulturas, informó la directora de Panteones, Martha Sierra.

La funcionaria explicó que el antiguo panteón municipal, ubicado en la colonia Roberto Guerra, ya alcanzó su máxima ocupación. Por ello no cuenta con espacios disponibles para la venta de nuevos terrenos y actualmente alberga 12 mil criptas aproximadamente.

En este camposanto únicamente se permite sepultar a familiares de personas que ya cuentan con un lote previamente adquirido. Sierra detalló que los nuevos entierros se están realizando en el panteón ubicado en la brecha 109 con 21, pero ya en zona rural, lo que implica traslados y mayores riesgos para que los deudos visiten a sus seres queridos.

¿Cuál es la situación actual de los panteones?

Sin embargo, advirtió que este también está por alcanzar su límite, por lo que urge planear la apertura de un nuevo espacio funerario que garantice la disponibilidad a futuro. Por otra parte, la directora señaló que el personal de la dependencia intensifica las labores de limpieza, pintura y mantenimiento en los dos panteones municipales para que luzcan en óptimas condiciones durante las próximas celebraciones del Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre.

¿Qué acciones se están tomando para el mantenimiento?

“Los panteones ya tienen un nuevo rostro, limpio y pintado, para recibir a las familias que acuden a honrar a sus seres queridos”, expresó Martha Sierra.