Reporta intento de plagio miembro de directiva del PAN

Miembro de la directiva local del PAN en este municipio, reportó intento de plagio en instalaciones federales. Fue en el vecino municipio de Reynosa donde el también ex secretario adjunto del PAN en la pasada dirigencia libró este conato de secuestro. El actual secretario de Fortalecimiento Interno del PAN local dio a conocer en su cuenta de Facebook el suceso, esto la tarde-noche del pasado 7 de noviembre.

'El día de hoy fui víctima de un intento de plagio en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo al pedir el apoyo a la Guardia Nacional simplemente me dijeron no, no podemos hacer nada, agradezco a la FGJT por la atención', fue el mensaje de Gómez. El incidente tuvo en realidad verificativo poco después del mediodía, dijo en breve entrevista.

¿Qué ocurrió?

'Veían en un Focus vidrios polarizados, nos cerraron el paso, alcancé a esquivarlos y agarrar por una calle en contra en pleno centro y al querer regresar para el puente internacional se armó la persecución', describió. Indicó que se acercaron a una patrulla a pedir apoyo a la Guardia Nacional pero simplemente dijeron no podemos hacer nada, dijo con impotencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La falta de respuesta de la Guardia Nacional ante el intento de plagio ha generado preocupación entre los ciudadanos de Reynosa. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de una mayor protección y respuesta por parte de las autoridades en situaciones de riesgo.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?