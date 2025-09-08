Elige PAN a dirigencia

Elige PAN a dirigenciaLa tarde de este domingo, se realizó la elección de la nueva dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Río Bravo
Como sede de las votaciones, se contó con las instalaciones del Salón Victoria.
Los comicios internos iniciaron a las 10:00 horas, en los cuales todos los militantes con un año o más de antigüedad, pudieron ejercer su voto.
Las votaciones se cerraron a las 14:00 horas, y en poco menos de una hora se realizó el conteo.
En esta contienda se midieron Jeankarlo Cárdenas Núñez y Arturo García.
Durante el proceso interno se dieron algunos desencuentros y momentos ríspidos.
Los resultados de los comicios, fueron los siguen:
-Jeankarlo Cárdenas Núñez con 42 votos
-Arturo García con 26 votos.
EL MAÑANA RECOMIENDA