Elige PAN a dirigencia

Como sede de las votaciones, se contó con las instalaciones del Salón Victoria.

Los comicios internos iniciaron a las 10:00 horas, en los cuales todos los militantes con un año o más de antigüedad, pudieron ejercer su voto.

Las votaciones se cerraron a las 14:00 horas, y en poco menos de una hora se realizó el conteo.

En esta contienda se midieron Jeankarlo Cárdenas Núñez y Arturo García.

Durante el proceso interno se dieron algunos desencuentros y momentos ríspidos.

Los resultados de los comicios, fueron los siguen:

-Jeankarlo Cárdenas Núñez con 42 votos

-Arturo García con 26 votos.



