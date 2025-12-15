Llaman a reclamar pago de aguinaldo

Instancias del trabajo podrán recibir quejas por impago de esta prestación hasta mes de enero del próximo año, en caso de incumplimiento por parte la los patrones.

En las oficinas de la Procuraduría Auxiliar del Trabajo podrán recibir los reclamos por impago de aguinaldos hasta la segunda semana de enero del 2026, más precisamente el 6 de enero.

Así lo dijo en entrevista el procurador auxiliar del Trabajo, quien reveló que están por iniciar el periodo vacacional en esa dependencia, correspondiente a diciembre, este día 18.

El funcionario reveló a partir de cuándo recibirán quejas por impagos de aguinaldos a trabajadores y de otras prestaciones como impago de festivos como 25 de diciembre y 1 de enero.

Debido a que está por iniciar el período vacacional para burócratas del estado el 18 de diciembre, los trabajadores de la iniciativa privada que no reciban la prestación denominada aguinaldo, en el mes de diciembre, para poder reclamarla tendrán que acudir a partir del 6 de enero de 2026 con el fin de solicitar asesoría en la Procuraduría Auxiliar del Trabajo.

Los proletarios que por alguna causa no les sea entregada la prestación contemplada en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo hasta el próximo 20 de diciembre, fecha a partir de la cual vence el término legal para entregarlo, habrán de esperar hasta el próximo año para iniciar el proceso.

Una vez que reabran las oficinas de la Procuraduría, los posibles afectados podrán presentarse a interponer las quejas correspondientes.



