Brotan más escándalos en primaria Magdaleno Aguilar

Los escándalos en la primaria Magdaleno Aguilar, el plantel de educación básica con mayor población estudiantil al poniente de la ciudad, siguen adelante, sin que su director aclare nada al respecto.

Ahora la polémica se generó ante la nula capacidad de gestión del funcionario escolar, pues tenía convertido en un vertedero parte de la institución.

Fue la madre de familia Becky Ponce, quien sacó a relucir la negligencia de Luis Fernando Moctezuma, quien es el titular de la dirección, a quien ahora acusan de permitir esta contaminación desmedida.

“Así es como estaba la escuela Magdaleno Aguilar, gracias a la tesorera que mandó limpiar la escuela”, reveló sobre la limpieza a fondo en la que el directivo en nada apoyó.

“Porque ni eso puede hacer el director, tener la escuela limpia, a ese director le quedó muy grande la escuela Magdaleno Aguilar”, fustigo la jefa de familia.

La magnitud de la contaminación, ameritaba acciones urgentes, no obstante, nunca hubo una respuesta oficial, por lo que la fauna nociva proliferaba y amenazaba con afectar a los alumnos.

Ya anteriormente había otros señalamientos en contra de Moctezuma, por lo que este nuevo, se suma a la cadenas de polémicas que ha venido protagonizando.



