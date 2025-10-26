Responde el extitular de Servicios Primarios

A más de una semana de su salida de la Secretaría de Servicios Primarios, lo que tomó por sorpresa a propios y extraño, el ahora ex-titular, ataja especulaciones y deja todo en claro.

No obstante que no ha dado entrevistas, ni ha hecho apariciones en público, Otoniel García Salinas, en una reciente interacción en redes sociales, aclaró que nunca fue su intención renunciar, sino que le pidieron la renuncia.

Esta situación cobra relevancia, pues García Salinas fue alcalde en funciones durante la administración 1999-2001, en donde sustituyó al entonces alcalde Teodoro Escalón Martínez.

Sobre recientes declaraciones del oficial mayor, Agustín Ricario, en tonor a la salida del ex-servidor público, García Salinas apuntó: "no quiere decir que me corrieron".

"Me pidió que dejara Servicios Primarios y fuera a asesores, ni acepté y me pidió que firmara mi renuncia y firmé", con lo que se confirma que la actual administración municipal, ya no lo quería en ese puesto.

Si bien ya ha habido bajas en direcciones durante esta administración 2024-2027, es la primera ocasión que un ex-alcalde es dado de baja durante la alcaldía que detenta Miguel Almaraz.