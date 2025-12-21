Señalan a restaurantero de haber cambiado sentido de los estacionamientos

Por más de un año, las autoridades de Tránsito municipal han sido desafiadas por infractores que sin autorización alguna, cambian el sentido de los estacionamientos que por reglamento, debe ser en cordón, con la única excepción de la avenida Madero.

Resulta que mediante una campaña de ordenamiento vial, la Dirección de Tránsito que preside Astrid de la Cerda Guillén, trazó el sentido y la ubicación en que deben aparcar las unidades motrices.

¿Qué acciones toma la Dirección de Tránsito?

Fuera de lo que es la avenida Madero, el resto de avenidas y calles, los automovilistas deben aparcar en cordón o hilera, esto de forma paralela al sentido de la circulación de los vehículos.

No obstante, este fin de semana se difundió en redes sociales, un establecimiento que contraviene la reciente campaña para ordenar los estacionamientos, siendo este un restaurante ubicado en calle Independencia esquina con Pensador Mexicano, fraccionamiento Río Bravo.

Ahí, el empresario propietario del restaurante ha impuesto como forma de estacionar la posición en batería, lo que en otros puntos de la ciudad, ha provocado accidentes viales.

Impacto del estacionamiento en batería en la comunidad

La mañana del sábado, se captó nuevamente al empresario de nombre Eduardo "N", orientando el estacionamiento hacia una modalidad en batería en vez de en cordón, no obstante que la Dirección de Tránsito, ya había trazado en ese sector los cajones de estacionamiento, nuevamente el infractor orienta a sus clientas a aparcar en batería en una calle estrecha.

Pese a lo evidente de la infracción, no se ha procedido a implementar un operativo con grúa en ese sector a pocos metros de la zona Centro.

Detalles sobre la campaña de ordenamiento vial

La campaña de ordenamiento vial busca mejorar la seguridad en las calles de Reynosa, pero la resistencia de algunos empresarios a seguir las normas establecidas complica la labor de las autoridades. Las infracciones en estacionamientos no solo afectan el flujo vehicular, sino que también incrementan el riesgo de accidentes en áreas con alta circulación.