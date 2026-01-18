Quita Guardia Estatal cámaras clandestinas en vía pública

Dentro de los operativos de Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal en este cabecera municipal, se logró este fin de semana, la desinstalación de sistema de monitoreo clandestino.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Púbica de Tamaulipas (SSPT), en sus recorridos de presencia y vigilancia, detectaron cámaras de vigilancia no oficiales.

Los elementos policiales detectaron y aseguraron cámaras ilegales en postes de telefonía en diversos puntos de la zona urbana.

De acuerdo al comunicado oficial de la dependencia estatal, la información es la siguiente:

"Elementos de la Guardia Estatal detectaron y aseguraron tres cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en un poste de telefonía, durante un recorrido de vigilancia realizado en la zona industrial del municipio de Río Bravo.

"En el sitio, los elementos visualizaron tres dispositivos de videovigilancia colocados sin autorización en la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que procedieron a su aseguramiento como medida preventiva.

"Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT)", con los cuales la Representación Social ya abrió la carpeta de investigación correspondiente