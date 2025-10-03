Operan camiones sin medidas de seguridad

Empresas del giro de materiales de construcción y operadores de camiones materialistas, violentan reglamento.

Lo peor es que ponen en riesgo a terceros al transitar con materiales no sujetados.

Un sinnúmero de incidentes de unidades de carga se han suscitado recientemente, debido a que los operadores y/o macheteros, no sujetan correctamente los materiales.

En algunos casos, se ha estado a punto de provocar accidentes graves con materiales que caen en la marcha, como sucedió en avenida Madero con calle Canal Rodhe, colonia La Paz.

Estás unidades circulan en la mayoría de casos, sin la señalización de advertencia, con el riesgo que ello implica.

La caída de bloques, varillas y otros materiales, por fortuna no ha dejado lesionados hasta ahora.