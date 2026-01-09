Ronda asaltante en la zona centro

Los asaltos a comercios, tales como tiendas de conveniencia y ahora farmacias, ya han rebasado cualquier proporción.

Desde mediados de diciembre, se viene generando polémica en redes sociales por la ola de asaltos.

Detalles del último asalto a una farmacia

Si bien no hay certeza si el mismo asaltante en todos los casos, cierto es que la noche del miércoles, se perpetró la más reciente fechoría.

De acuerdo al metraje de seguridad de una sucursal de Farmacias Similares de la zona Centro, se aprecia al atracador embozado, por lo que su identidad es aún desconocida.

El filme muestra a un hombre que porta cachucha, cubre bocas y chamarra con gorro. Dicho individuo con cuchillo en mano amenaza verbalmente a la trabajadora encargada de caja, quién se retira por miedo.

Una vez despejada la caja registrada, procede a abrirla y extraer el dinero. El circuito cerrado de cámaras registró que el robo con violencia, tuvo lugar a las 21:33 horas y el ladrón tuvo éxito con el botín, pues no fue capturado.

Impacto de la delincuencia en la comunidad

Igualmente se desconoce el moto de lo extraído. La creciente inseguridad ha generado preocupación entre los comerciantes y la ciudadanía, quienes exigen medidas más efectivas para combatir la delincuencia en la zona.