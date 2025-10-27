Ofrecen primaria y secundaria con solo un examen

La coordinación del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), brinda a los mayores de 15 años, la opción de acreditar estudios de primaria y secundaria en una sola evaluación.

Así lo informó el titular de esa coordinación, Ramón Cruz Olvera, quien invitó que todos los ciudadanos o jóvenes que no cuentan con la instrucción básica a que se sumen a esta campaña y se beneficien.

Los aspirantes a acreditar primaria y secundaria, pueden presentar un solo examen y al aprobarlo, obtener su certificado oficial, sin costo alguno para ellos, señaló el funcionario.

Para acreditar primaria, los requisitos son los siguientes:

- Copia del acta de nacimiento

- Copia de la CURP

Para acreditar secundaria, los requisitos son los siguientes:

- Copia del acta de nacimiento

- Copia de la CURP

- Copia del certificado de primaria

Para mayor información, los interesados pueden llamar a los números telefónicos 899-910-49-84; 899-113-03-89 y 899-934-56-58, en el horario de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas.



