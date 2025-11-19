Edificio en riesgo de colapso

Edificio en riesgo de colapsoLas grietas en el edificio han sido documentadas y continúan empeorando.
En grave riesgo se encuentran las oficinas de dependencias locales, en lo que fueran las instalaciones de la desaparecida biblioteca pública de la mesa redonda panamericana, al registrar profundas grietas.
Improvisadas y ocupadas, ahora como locales de diversos departamentos, luego de encontrarse en el abandono total, las reparaciones que se le han efectuado no han sido suficientes.
Esto debido a que, en lo que forma parte de la estructura del viejo edificio, por más que resanen las paredes y techos, no dejan de aparecer grandes grietas y la caída de pedazos de cemento.
¿Cuál es el estado actual de las instalaciones?
Poco antes de que fueran ocupadas ya se había documentado a través de las páginas de este medio de comunicación el mal estado en el que se encontraban, y la caída de parte del techo en el interior.
No obstante, la necesidad de extender más oficinas de Gobierno, al excederse en el número de personal y nombramientos al inicio de la administración, fue que se tuvo la necesidad de ocupar dichas instalaciones.