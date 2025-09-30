Pide Registro Civil exigir certificado de nacimiento con vida

Ante la serie de problemas que se han venido afrontando en la Oficialía del Registro Civil, se está haciendo un llamado a las parejas para que, al momento de tener un hijo, tramiten lo antes posible o soliciten el certificado de nacido vivo.

En su calidad de oficial del Registro Civil, el licenciado Omar Ricardo Borja Ruiz, dijo al respecto que está pasando con mayor frecuencia este problema que se presenta en la dependencia.

"Nosotros por eso les estamos exhortando a aquellos matrimonios o parejas que tienen un hijo en alguna clínica privada u hospital a que soliciten el certificado en referencia, porque si no después vienen los problemas".

Es uno de los requisitos que se solicitan en la Oficialía cuando las personas acuden a registrar a un menor, justamente el documento que acredita nacido vivo, el cual se expide en los centros de salud, IMSS, ISSSTE, Hospital General.

"De otra manera, el menor no puede ser registrado, ya que en algunos casos acuden con parteras, clínicas no registradas que no están certificadas, y ahí se generan los problemas en las escuelas para acceder inclusive a programas sociales".

"Después, el niño entra en una fase de que para tener que ser registrado hasta los siete años, ahorita tenemos muchos casos de que hay niños que acuden a las escuelas solo como oyentes mientras no esté dado de alta en un sistema".