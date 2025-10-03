Esperan padres a nuevos maestros

Madres y padres de familia de la Escuela Primaria Ford número 45 en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso esperan que, durante el mes que apenas inició, finalmente se asigne a los dos maestros que faltan frente a grupo en los grados de sexto año.

Dicho en su momento por el director José Guerrero Jaramillo, se encuentran en espera de la asignación de claves o reubicación de docentes por parte de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas.

Es en los grupos de sexto A y B, en el turno matutino, en donde faltan dos profesores desde el inicio del presente ciclo escolar 2025-2026, y esperan que la SEP no dilate más tiempo en la reasignación o asignación de nuevas plazas para que se cubran las dos vacantes frente a grupo que, por el momento, costean los padres de familia.

En años anteriores, en la misma escuela y otras más, ya se ha presentado el mismo problema, que en la mayor parte lo acreditan a la inseguridad, en el que de plano los maestros no quieren hacer el viaje de otras ciudades a Nuevo Progreso.