Viven en Nuevo Progreso sin una gasolinera

Nuevo Progreso, Tam.

La comunidad fronteriza de Nuevo Progreso continua careciendo de una Estación de Servicio para la expedición de combustible, toda vez que la única que se encuentra en proceso de restauración, lleva más de cuatro meses los trabajos, y no tiene para cuando entre en funcionamiento.

Entre tanto los cientos de conductores han tenido que recurrir al "huachi coleo" en busca del combustible, ya sea encargando yogas a Rio Bravo, al lado americano o bien cuando tienen tiempo hacer el viaje para abastecerse de la gasolina.

Tristemente la única Estación que dejó de funcionar, es la misma que ahora al parecer bajo nueva administración esta siendo rehabilitada, cuya obra es lenta.

Parte de lo que también comprende el complejo de acceso a la Estación de Servicio, se encuentra en pésimas condiciones, al contar con innumerables baches de todos tamaños, y en tramos con varillas a la vista, que sostienen el poco concreto que ha quedado.



