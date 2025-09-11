Cachorros de Juan Villarreal aportan a Nuevo Progreso

Legendaria agrupación de música norteña, hizo donación para embellecer la plaza principal de Nuevo Progreso.

Se trata del conjunto Los Cachorros de Juan Villarreal, quienes a finales de los 70 y 80 del siglo pasado, tuvieron su clímax de fama y popularidad.

El propio cantante de la formación norteña, Juan Villarreal, entregó la tarde del martes, una banca elaborada a base de cantera.

Fue el activista y promotor del turismo, Bonifacio Hernández quien apoyó al cantante con la instalación de esta banca.

Con este elemento, la plaza Benito Juárez de la villa se va dotando de equipamiento para una mejor experiencia de los neoprogresenses.

Villarreal, quien también ha sido reconocido en los eventos del Día del Turista, es oriundo del municipio de Río Bravo.