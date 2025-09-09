Acuerdan padres regreso a clases

Finalmente, padres y madres de familia de la Telesecundaria Patricio González Almaguer en el ejido Ebanito Nuevo, llegaron a un acuerdo con el supervisor de zona escolar. Las clases se reanudarán a partir de este miércoles, luego de una semana fallida en perjuicio de la educación.

Fue el maestro Esteban Reyes Gómez, supervisor de zona escolar, quien sostuvo un diálogo con las madres y padres de familia inconformes. Signaron el compromiso de que, este martes, un grupo de mamás llevará a cabo los trabajos de limpieza del plantel.

Esto con la finalidad de que mañana miércoles se puedan reanudar las labores, así como continuar con la obra que, por decisiones de la directora, se habían interrumpido.

Se acordó también que la directora Brenda Briseño Delgado no continuará al frente. Antes de su salida, los padres de familia, el delegado del ejido y la comisariada exigen que rinda cuentas claras del dinero que recibió año con año para mejoras del plantel, y que manejó a su antojo.