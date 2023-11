Reportan nuevo intento de asalto

Río Bravo, Tam.- Luego de una breve tregua, nuevamente se reportan intentos de asalto en el primer cuadro de la ciudad, esto a manos de masculinos intoxicados quienes deambulan a diario y a plena luz del día en calles como la 5 de Febrero, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre.

Denuncia

Fue una joven quien dio a conocer esta situación, en donde uno de los llamados "franeleros" intentó asaltar al padre de la quejosa, quien señaló que estos presuntos delincuentes esconden navajas que sacan una vez que consideran que su víctima no puede ser auxiliada.

Este incidente se dio la tarde del martes en calle 5 de Febrero, y el delincuente se escondió tras el fallido asalto "en un terreno baldío que está a un lado del BBVA".

Otra joven de nombre Adriana Castillo indicó que " A mí me tocó ver que un limpiavidrios que estaba en taquería Plaza 3 por Soriana, andaba abriendo un carro, sólo que el carro tenía alarma y como volteamos al escuchar el ruido le dio un golpe al mío con el puño. Esos hombres nomás andan viendo quién se descuida para fregarlo".

Javier Sánchez, también narró al respecto: "anda uno como de unos 30 años 35 con un bote y una franela pidiendo dinero, pero anda como drogado y casi les pide dinero intimidando, pide según para un agua y si no le prestas se pone agresivo, pero no son los que se juntan por la plaza de los enamorados esos no molestan.