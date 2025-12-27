Torturan a perro

Nuevo caso de tortura animal se registra en la colonia Monterreal, dejando en evidencia que las instancias oficiales, poco o nada hacen para frenar este fenómeno.

Se trata de un can de lo que parece ser raza Husky, el cual lleva varios días confinado en una construcción en obra negra en ese sector popular, situación que fue reportada por vecinos.

La mascota canina se ubica en una cochera en construcción en calle primavera, de la colonia Monterreal, indicó una residente del sector, quien reportó el abandono:

"Está este perrito en malísimas condiciones, vive entre demasiado excremento, expuesto al sol, los cuetes y a todo eso, ¿alguna autoridad correspondiente?", reclamó.

¿Qué acciones ha tomado Protección Animal?

Esta situación es un caso más que deja en evidencia al Departamento de Protección Animal en el municipio, del cual poco o nada se sabe de labores de rescate que realiza.

Asociaciones de rescate de mascotas en abandono o maltrato, como Amor Sin Raza, han venido reportando la inactividad de este departamento municipal, el cual tiene poca o nula trayectoria en el rescate de mascotas, tanto caninas como felinas.

Detalles del caso del Husky abandonado

Otros casos similares que han sido reportados, no han tenido respuesta de parte de la dependencia, la cual incluso cuenta con unidad oficial para atender reportes, pero pocas veces se le ve en acción.