Paralizada la apertura de nuevas gasolineras

A lo largo de Río Bravo, existen diversos establecimientos que deberían operar como gasolineras, pero desde un par de años a la fecha, siguen sin abrir sus puertas.

Para conocer más de esta situación no vista antes, pues gasolineras que deberían estar operando desde hace tiempo, quedaron paralizadas y nunca abrieron sus puertas, pese a contar con equipamiento nuevo y los permisos correspondientes.

Sobre este tema habló el empresario gasolinero Zacarías Melhem Kuri ante los medios de comunicación la mañana de este viernes 19 de diciembre.

Sobre la raigambre de esta parálisis que impera, indicó que "aquí vivimos de la agricultura, el sector agrícola ahora está en standby, está parado por la cosa de que: no hay agua; el diésel está muy caro; no ha precio (para los granos), los que sembraron el año pasado, tienen la bodega llena de granos, no la han vendido porque no hay precio.

"Y eso, este año va a bajar mucho la siembra, y a nosotros nos perjudica porque no va a venderse el mismo diésel que años anteriores, la (venta de) gasolina también baja porque hay 30 gasolineras en Río Bravo", indicó.

Sobra los giros que no lograron abrirse por parte de empresarios gasolineros opinó que "vieron que no era negocio, ahorita no es negocio porque se repartió la venta...seguimos vendiendo los que ya tenemos mucho tiempo y tenemos la clientela establecida".

Por lo que descartó que para 2026 se abran nuevas gasolineras en Río Bravo, por lo que para reactivar el sector, enumeró lo que a su juicio se necesita:

- Baja del precio del diésel

- Agua suficiente en las presas

- Que se siembre toda la región

Indicó que la única solución es que "el gobierno apoye a los agricultores, les pague bien su cosecha", por lo que abogó por el precio de garantía que impera en el maíz, pero no en el sorgo.



