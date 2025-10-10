Busca SAT a incumplidos

Entregan entre 200 a 300 notificaciones a igual número de contribuyentes que son requeridos por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), o bien, por la Oficina Fiscal del Estado, con relación a la declaración mensual sobre pago de impuestos.

Abordado por el reportero, el doctor Rogelio Salinas Rivera, jefe de la Oficina Fiscal del Estado, dijo al respecto que son requerimientos del mes clasificados del 1 al 7, correspondientes al pago de impuestos.

Incluye a Nuevo Progreso, zonas ejidales, colonias rurales, por lo que, una vez que son recibidos, a partir del 1 del mes, se comienzan a entregar.

Los requerimientos no vienen por giro específico, pero si se clasifican a los de mayor adeudo, que son los primeros en ser notificados.