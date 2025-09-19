Nombra MC coordinador de municipios

Nombra MC coordinador de municipiosEn conferencia de prensa dieron nombramientos tanto militantes, como nuevos talentos
Delegados de Movimiento Ciudadano, en conferencia de prensa, dieron nombramientos tanto a militantes como a nuevos talentos.
El evento estuvo presidido por la delegada de Municipios en Movimiento de MC en Tamaulipas, Paulina Rivera, y el delegado nacional Luis Daniel Palmillas Moreira.
Igualmente, estuvieron invitados otros militantes destacados como Rigoberto Ramos.
La conferencia, que se realizó al mediodía, tuvo como fin dar a conocer a los nuevos titulares de los siguientes cargos:
- Coordinador de Municipios en Movimiento en Río Bravo: Rodolfo López González
- Coordinador Juvenil de Municipios en Movimiento: Diego Llanas Guajardo
- Coordinador de Municipios en Movimiento en el Distrito 03: Rafael Tapia
Sobre la toma de protesta de la coordinadora municipal Alma Donaji Contreras el próximo sábado, Palmillas Moreira indicó que como delegados nacionales no han sido invitados al evento.