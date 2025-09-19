Nombra MC coordinador de municipios

Delegados de Movimiento Ciudadano, en conferencia de prensa, dieron nombramientos tanto a militantes como a nuevos talentos.

El evento estuvo presidido por la delegada de Municipios en Movimiento de MC en Tamaulipas, Paulina Rivera, y el delegado nacional Luis Daniel Palmillas Moreira.

Igualmente, estuvieron invitados otros militantes destacados como Rigoberto Ramos.

La conferencia, que se realizó al mediodía, tuvo como fin dar a conocer a los nuevos titulares de los siguientes cargos:

- Coordinador de Municipios en Movimiento en Río Bravo: Rodolfo López González

- Coordinador Juvenil de Municipios en Movimiento: Diego Llanas Guajardo

- Coordinador de Municipios en Movimiento en el Distrito 03: Rafael Tapia