En conferencia de prensa dieron nombramientos  tanto militantes, como nuevos talentos
  • Por: José Medina
  • 19 / Septiembre / 2025 -
Nombra MC coordinador de municipios

Delegados Paulina Rivera y Luis Daniel Palmillas Moreira, entregaron nombramientos.

Delegados de Movimiento Ciudadano, en conferencia de prensa, dieron nombramientos tanto a militantes como a nuevos talentos.

El evento estuvo presidido por la delegada de Municipios en Movimiento de MC en Tamaulipas, Paulina Rivera, y el delegado nacional Luis Daniel Palmillas Moreira.

Igualmente, estuvieron invitados otros militantes destacados como Rigoberto Ramos.

La conferencia, que se realizó al mediodía, tuvo como fin dar a conocer a los nuevos titulares de los siguientes cargos:

- Coordinador de Municipios en Movimiento en Río Bravo: Rodolfo López González

- Coordinador Juvenil de Municipios en Movimiento: Diego Llanas Guajardo

- Coordinador de Municipios en Movimiento en el Distrito 03: Rafael Tapia

Sobre la toma de protesta de la coordinadora municipal Alma Donaji Contreras el próximo sábado, Palmillas Moreira indicó que como delegados nacionales no han sido invitados al evento.

