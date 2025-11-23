Lucha Nohemi contra la insuficiencia renal

Cuando la vida te enferma, el cuerpo duele, pero el alma duele mucho más cuando tienes hijos esperando que sigas siendo su faro y guía.

Es el caso de Nohemí Marmolejo, joven de 33 años, quien desde hace cinco libra una batalla diaria contra la insuficiencia renal, una enfermedad que no solo ha puesto a prueba su salud, sino también su capacidad para sostener a sus dos hijas pequeñas.

Las menores quienes dependen únicamente de ella, ven con incertidumbre lo que les depara el destino ante esta compleja situación.

Para mantenerse con vida, Nohemí requiere dos hemodiálisis por semana, cada una con un costo de 2 mil pesos, un gasto imposible de cubrir de manera constante para una madre soltera sin ingresos fijos.

A pesar de su condición y de los riesgos que implica interrumpir el tratamiento, el Hospital General de Río Bravo le ha negado la atención, obligándola a recurrir a una clínica particular donde recibe el procedimiento que necesita para seguir adelante.

Esto a un costo que ya no puede solventar ya que solo cuenta con el apoyo de una de sus tías.

La falta de acceso a un servicio público que debería garantizarse ha dejado a Nohemí en una situación límite.

Cada semana es una carrera contra el reloj y contra el dinero: o reúne la cantidad necesaria, o su salud se deteriora peligrosamente.

Mientras tanto, sus hijas la acompañan en esta lucha silenciosa, creciendo entre la incertidumbre y la esperanza de que su madre pueda recibir el apoyo médico que se le niega.

Es por eso que Nohemí y sus hijas hacen un llamado a la población para que se solidaricen con su lucha, ya sea comprando los platillos de comida que ofrece o bien mediante donaciones voluntarias.

Aquellas personas que quieran ofrecer su apoyo a la madre de familia la pueden contactar en el teléfono 899-125-13-44.