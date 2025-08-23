Vigilan productores la llegada de agua

Los niveles de las presas Amistad y Falcón, que son las que abastecen principalmente los riegos a cultivos en el Distrito 025, aunque no se encuentran en niveles óptimos, aún pudieran recuperarse durante los dos meses siguientes.

En su calidad de gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, el ingeniero Juan Manuel Salinas Sánchez, dijo de entrada que;

"Esperamos contar con un volumen suficiente en los dos meses siguientes para no depender de acciones alternas, pues, para decir que estamos bien, el agua debe estar almacenada".

Todo depende de como se vengan las lluvias de la fecha reciente en adelante para ver un panorama diferente, ya que se está en los meses en que más se presentan las lluvias, las tormentas, y huracanes, que permiten recuperarse a las presas a través también de los mantos acuíferos.

En el caso del agua para uso doméstico almacenada en las presas, aunque no es el óptimo, está garantizado, pero en caso de que se apretaran las cosas, los gobiernos estatal, federal, y la CONAGUA, tendrían que trasvasar agua de la Marte R. Gómez para las ciudades.

"Para garantizar el agua para uso doméstico, según, deben almacenar las dos presas en promedio 300 millones de metros cúbicos para un año, pues, hay agua en las presas, pero no al cien por ciento para uso público".