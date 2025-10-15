Acusan que niños plagiados están con su madre

Tras darse a conocer el pasado fin de semana que dos niños, hermanos ambos, habían sido plagiados, ahora surgen versiones encontradas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, boletinó a dos infantes:

Romina Cantú Mares de 6 años y Héctor Hugo Cantú Mares de 9 años, fueron reportados como sustraídos.

No obstante, ahora surgen acusaciones de que la presunta desaparición es solo una cortina de humo.

Varios ciudadanos, algunos de ellos afectados por un fraude presuntamente cometido por la madre de los dos niños, señalaron que tal rapto, no es real. Alfredo Luna, comentó al respecto: "Su mamá está envuelta en un fraude o robo y su mamá también no está, entonces huyeron, más no los raptaron.

"Digo pongan todo para que la ciudadanía no entre en pánico y se agarren como locos a decir que andan raptando niños", sentenció.

Wendy Rodríguez, también opinó "son los hijos de la señora que están quemando que se desapareció con dinero de varias personas Karla creo.

"Si su mamá está desaparecida supongo que los niños están con ella", expresó.

Danithza Álvarez, también expuso, sobre el mismo tema: "Deberían de poner que son los hijos de la señora que se fue haciendo fraude aquí, porque realmente asustan a la población pensando en otras cosas", reclamó.

Jessica Cantú Aguilar, tía de los menores, aclaró un poco la situación: "Yo soy tía de los niños, y sí, la mamá está huyendo y se los llevó con su actual pareja, pero sin el consentimiento del papá biológico.