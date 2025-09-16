Muere niño discapacitado en incendio en Río Bravo; madre aún no lo reclama

Río Bravo, Tam.- Un menor con discapacidad perdió la vida la tarde del lunes en un trágico incendio.

El siniestro ocurrió en la calle Álamo, entre Guerrero y Galeana, en la colonia Estero. Hasta la noche, la víctima —un niño que se desplazaba en silla de ruedas— no había sido identificada.

El incendio se registró poco antes de las 15:00 horas en un cuarto construido con madera y lámina. Aunque elementos de Bomberos acudieron para controlar las llamas, el fuego alcanzó al menor.

Paramédicos de Protección Civil intentaron brindarle los primeros auxilios, pero no fue posible salvarlo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya tomó conocimiento del caso y continúa con las investigaciones.