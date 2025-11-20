Niña cae de carro alegórico en desfile en Río Bravo

El Desfile del Día de la Revolución, casi termina en tragedia, luego de que la mañana de este jueves, se suscitara un grave accidente durante el recorrido de los contingentes.

Fue alrededor de las 11:00 horas, que los cuerpos de emergencia fueron alertados por testigos de que una niña había sufrido una caída de un carro alegórico.

Lo más grave es que la caída fue en movimiento de la pasada unidad en la que viajaban alumnos de primaria sobre una plataforma, sin que el operador detuviera su marcha, ni sus cuidadores se percataran.

Este incidente tuvo lugar en el cruce de avenida Madero con la calle Aldama, en el primer cuadro de la ciudad, sin que se conozca la identidad del plantel, pues el camión siguió su curso con el resto de alumnos.

La madre fue notificada del lamentable accidente, siendo trasladada la niña, a recibir atención médica para descartar lesiones más serias.

Este incidente es el más grave que se suscita por lo menos en los últimos 15 años, en lo que se refiere a un desfile por motivo de la celebración del Día de la Revolución Mexicana.