Película Frankenstein, de Guillermo del Toro, se proyectará en esta ciudad de Tamaulipas

Una ciudad de Tamaulipas está contemplada para el estreno en cines de la más reciente película de terror del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Así lo reveló Pimienta Films, una de las distribuidoras oficiales de “Frankenstein”, metraje que a diferencia de los éxitos de Del Toro, que buscaban los reflectores de Hollywood, la nueva película apunta al ámbito independiente.

“Frankenstein”, la esperada visión de Guillermo del Toro, llega a la plataforma de streaming Netflix y también a algunos cines de México.

El filme es protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

¿Cuándo se estrena Frankenstein en cines?

"Conoce las ciudades en las que puedes vivir esta experiencia cinematográfica única", reza el comunicado en su cuenta de Facebook de Pimienta Films donde detalla las ciudades para la proyección en cines.

El estreno es este próximo 23 de octubre en salas y el municipio de Río Bravo está confirmado, pero el comunicado, no indica si será en una sala formal o se habilitará algún recinto cultural u oficial para este estreno.

Sobre el costo de la entrada para presenciar la más reciente obra fílmica del cineasta oriundo de Jalisco, tampoco existe información precisa, lo cierto es que hasta el momento, solo el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, está contemplado en este evento cinematográfico.