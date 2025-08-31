Colapsan la circulación vial por negocios en la calle

Circulación vial en avenida principal Benito Juárez de Nuevo Progreso se ha vuelto bastante difícil para los cientos de conductores que visitan esa población fronteriza, debido a que se encuentra un tanto restringida ante el crecimiento de múltiples negocios en la vía pública.

Son más de dos cuadras las que se encuentran ocupadas por sin número de establecimientos, que, aunque generan más empleos, en el renglón vial, literalmente ahorcan la circulación.

Se debe, en parte, a que el comercio en general se concentra en las dos primeras cuadras, y para colmo, lo que son las banquetas, allanadas por todo tipo de vendedores ambulantes de puestos fijos y semifijos que se disputan los espacios.

Las largas filas de fin de semana de vehículos que cruzan al lado americano hacen aún más complicada la circulación vial, que está requiriendo de un orden.