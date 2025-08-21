Mujer muere y tres resultan lesionados en volcadura en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Una mortal volcadura ocurrió la noche del miércoles en la brecha 124 con 22, dejando como saldo una mujer adulta mayor fallecida y dos menores lesionados.

Además, un hombre que viajaba en la unidad volcó resultó gravemente herido y se encuentra entre la vida y la muerte; se presume que era el conductor.

El reporte del accidente se realizó alrededor de las 20:30 horas. El lesionado fue identificado como Héctor Arizaga Rocha, vecino de la colonia Jardín de Nuevo Progreso. Los menores fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y Bomberos y trasladados de urgencia a un hospital.

La unidad en la que viajaban no pudo ser plenamente identificada, ya que quedó volcada con el techo hacia el agua tras precipitarse a un canal de riego.

Personal de Tránsito local acudió al lugar y, al confirmar la fatalidad, dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que investigara el caso.

La mujer fallecida aún no ha sido identificada, pero se confirmó que era abuela de los menores y presentaba hundimiento en el cráneo. Peritos en criminalística también acudieron al lugar, y los servicios funerarios trasladaron el cuerpo de la víctima.