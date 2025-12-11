Choque entre camioneta y moto deja una mujer lesionada en Río Bravo

Un fuerte accidente dejó como saldo una joven mujer lesionada y tendida sobre el asfalto en transitado sector al oriente de la ciudad de Río Bravo. Los hechos se registraron alrededor en el entronque de avenida Madero con calle Río Grande, en el fraccionamiento Del Río.

En el incidente participaron una camioneta Chevrolet color blanco, cabina y media, así como una motocicleta en la cual viajaba la joven lesionada.

Tras el impacto, la mujer motociclista cayó al asfalto, sufriendo fuertes contusiones, por lo que ya no pudo ponerse en pie nuevamente, siendo auxiliada por testigos de los hechos.

De inmediato se dio parte a los cuerpos de emergencia, pues la víctima yacía inerme sobre la superficie de rodamiento con el peligro de ser aplastada por alguno de los vehículos en circulación.

Igualmente agentes y peritos de vialidad se hicieron presentes en el lugar de los hechos para tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades mediante peritaje.

La lesionada fue atendida por socorristas de Cruz Roja, quienes la llevaron de urgencia a recibir cuidados médicos al nosocomio de la localidad, mientras que las autoridades viales se hicieron cargo de las unidades.