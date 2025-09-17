Rescatan bomberos a mujer con amnesia

Una joven mujer con episodio de amnesia fue rescatada por personal de Protección Civil la mañana de este martes 16 de septiembre.

Se trata de una mujer entre 35 y 40 años, de tez morena clara, estatura mediana, complexión robusta y cabello rizado.

Fue el propio secretario de Seguridad Pública, Josué Macías Ríos, quien hizo un llamado a la comunidad para identificar a la mujer, la cual fue trasladada a las instalaciones de la dependencia para su atención y protección.

La mujer deambulaba por las calles, desorientada y en estado de conmoción, por lo que fue reportada a los cuerpos de emergencia.

Por fortuna, la femenina presentaba signos vitales dentro de los parámetros normales y no mostraba lesiones visibles.

Asimismo, se pidió a quien la reconozca que informe a su familia, ya que la mujer no recuerda su nombre ni su domicilio.