Choca mujer por salida de llanta

Una curioso incidente de solidaridad de género, tuvo lugar la tarde del lunes en la colonia Primero de Mayo, cuando una mujer automovilista, sufrió un percance vehicular y fue auxiliada por otra mujer, la cual a medio tráfico descendió de su auto para brindar ayuda.

¿Cómo ocurrió el incidente de solidaridad?

El percance tuvo lugar en avenida Madero, cuando la conductora de un coche Ford Taurus, color blanco, sin matrículas de circulación, se desplazaba de oriente a poniente, sin esperar lo que sucedería. Repentinamente, la llanta delantera derecha, se desprendió con todo y rin para salir disparada varios metros, dejando varada a la conductora, situación que dio un giro cuando fue auxiliada por otra joven mujer.

Detalles del accidente en la colonia Primero de Mayo

Resulta que la conductora de un auto deportivo que circulaba en el carril contrario, detuvo la marcha de su unidad para mostrar un gesto de solidaridad. La joven tomó la llanta y la llevó hacia el vehículo del cual se había desprendido, con el objetivo de que se le reinstalara y pudiera seguir con su trayecto.

Acciones de la conductora que brindó ayuda

Pese a lo aparatoso del incidente, no hubo personas lesionadas, por lo que los daños fueron menores y tras ser reinstalado el neumático, la conductora del Taurus, pudo seguir con su destino.