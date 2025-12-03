Encuentran a mujer sin vida al interior de casa en Río Bravo

Fatal hallazgo se realizó la tarde de este miércoles 3 de diciembre en el fraccionamiento Conquistadores del municipio de Río Bravo. De acuerdo con reportes preliminares, una mujer habría sido privada de la vida en la calle Vasco Núñez de Balboa.

El reporte se dio alrededor de las 14:00 horas por parte de los vecinos del sector. Al sitio arribaron autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Detalles del hallazgo de la mujer asesinada

Fue al interior de una casa que se encontraron los restos mortales. En el ambiente se respiraba un aroma a putrefacción, aunque no está confirmado el estado en que se encontraba el cadáver.

La Policía Investigadora aseguró el perímetro para dar paso a los peritos en criminalística y a los servicios funerarios que realizaron el levantamiento de los restos.

Se espera que la necropsia de ley, arroje causa real de muerte para integrar este dictamen a la carpeta de investigación.