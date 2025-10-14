Consterna muerte de trabajadora de Cbtis

La comunidad escolar del CBTIS número 73 se encuentra consternada ante el lamentable fallecimiento de María Eugenia Otero Gutiérrez (empleada), tras perder la vida luego de ser brutalmente agredida presuntamente por un familiar en días pasados.

Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer, en el que se menciona al respecto que la posible responsable fue una persona muy cercana, quien de igual forma trabajaba en ese centro de estudios en el departamento administrativo, la que la agredió con un objeto sólido luego de que se enfrascaron en una fuerte discusión en el domicilio. Señalan residentes del sector que no era la primera vez que peleaban, y que, en esta ocasión, aunque trato de refugiarse en casa de una vecina, no evitó la agresión.

Debatiéndose entre la vida y la muerte, fue trasladada de urgencias al ISSSTE en la vecina ciudad de Reynosa, donde, luego de permanecer internada por varios días, falleció el fin de semana luego de que se complicara aun más su estado de salud. El hecho causó gran tristeza entre compañeros que la conocían como una mujer ejemplar, responsable y trabajadora, cuya vida le fue cegada de manera muy dolorosa.



