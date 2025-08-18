Muere apuñalado

Hombre murió en la madrugada de este domingo a manos de presunto rival tras discusión.

El incidente tuvo lugar en el fraccionamiento Río Bravo, en calles Allende con Lucio Blanco, en el fraccionamiento Río Bravo.

Poco antes de las 6:00 horas, vecinos del sector reportaron a Cruz Roja que un adulto mayor presentaba heridas punzo-cortantes y requería auxilio de emergencia.

Al arribar los socorristas de la benemérita institución, la víctima ya tenía signos vitales, por lo que se dió parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La víctima quedó dentro de un domicilio bajo candado, por lo que se tuvo que forzar la puerta para ingresar, pero nada se pudo hacer.

El occiso fue identificado como Silvestre Cervantes Guerrero de 57 años, residente de colonia Cuauhtémoc.

Policía Investigadora, así como peritos en criminalística, acudieron para tomar conocimiento de este hecho criminal.