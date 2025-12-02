Trabajador muere al entrara a farmacia en Río Bravo

Un trabajador de las rutas de microbús encontró la muerte al arribar a una farmacia en plena zona Centro de Río Bravo, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Los hechos se reportaron en una sucursal ubicada en avenida Madero con calle Poniente 4, cuando una persona del sexo masculino, al arribar al establecimiento se desplomó.

Testigos del incidente, pidieron el auxilio de Protección Civil, acudiendo los paramédicos quienes nada pudieron hacer, pues la persona ya no presentaba signos vitales.

El hombre de 48 años de edad, prestaba sus servicios en uno de los sindicatos del autotransporte urbano de pasajeros, cuando fue sorprendido por la muerte al intentar realizar unas compras.

La víctima mortal era residente del Praderas del Sol y cuya familia fue notificada del lamentable deceso, al igual que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Policía Investigadora y peritos en criminalística también se apersonaron en el lugar para el levantamiento de los restos mortales, misma sucursal que hace algunos años, igualmente fue escenario de otra muerte: la ejecución de una clienta al azar a manos de civiles armados provenientes de Reynosa.

Oficialmente no se ha dado a conocer la causa de muerte, pero se especula que fue a razón de un paro cardiaco.