Muere paramédico en trágico accidente

Gran conmoción entre paramédicos y rescatistas provocó este domingo, la muerte de un joven elemento en percance.

Amigos y compañeros de la joven víctima difundieron en redes sociales la triste noticia.

Incluso la Benemérita institución reportó la lamentable pérdida del paramédico de Cruz Roja Río Bravo, Roberto Hurtado Segura.

No se dieron más detalles sobré las circunstancias de esta fatalidad, por lo que se desconoce el lugar y hora del mortal acontecimiento.

La información de la que se dispone, refiere que en trágico accidente de motociclete está madrugada de domingo.

Hurtado Segura ostentaba el grado de Técnico en Urgencias Médicas (TUM).



