Adulto mayor muere tras choque y ataque de abejas en Río Bravo

Mortal percance dejó como saldo una persona muerta y un grave congestionamiento en la carretera Matamoros-Mazatlán, luego de registrarse una salida de camino, choque y ataque de abejas.

¿Qué ocurrió?

Alrededor de las 18:30 horas, se reportó que en esa vía federal un vehículo había salido del camino y colisionado contra árboles, siendo el conductor un adulto mayor. Se trata de un abuelito, quien perdió la vida en el ejido 6 de Enero la tarde del miércoles a solo un par de kilómetros de la cabecera municipal, siendo alertados los cuerpos de emergencia.

La víctima de 80 años viajaba en una camioneta Ford tipo SUV, color azul violeta, con placas de Tamaulipas, a la altura del ejido en mención, cuando presuntamente sufrió una afección a su salud. Como resultado, el hoy occiso salió del camino y se impactó contra unos árboles. Luego, la víctima fue atacada por los insectos, recibiendo atención de paramédicos de Protección Civil, desafortunadamente nada pudieron hacer, pues ya había muerto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De este deceso, se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que tomara conocimiento y se hiciera cargo de los restos mortales y del vehículo que protagonizó el fatal percance.