Muere niño víctima de una bala perdida

EL MAÑANA / Staff

Gran consternación, coraje, impotencia e indignación ante los hechos violentos que no paran en la ciudad y que siguen cobrando vidas inocentes, como el del menor Ángel Steve Olvera Benavides, tras ser víctima de una bala perdida mientras dormía en su casa.

Los fatídicos hechos ocurrieron después de un fuerte enfrentamiento entre civiles armados en la colonia Primero de Mayo, cuando el menor dormía en su casa, apenas había terminado el sexto grado de primaria, estaba listo con sus sueños, ilusiones, y esperanzas para un nuevo grado...tristemente apagaron su luz.

Una vez más ha quedado demostrado que ni en los hogares se puede estar seguro, a pesar de estar alineados los tres poderes de gobierno en la entidad, que, desde hace un año la ciudad se ha visto trastocada la paz, la seguridad y la tranquilidad.

Así como él han sido muchos ya los sueños apagados, ante esta triste situación, en la que hoy la víctima de los daños colaterales fue el niño Ángel, y detrás de él ya van muchos inocentes más.

Se prolonga la ola de violencia

Amaneció la ciudad, nuevamente, bajo fuego, entre bandas del crimen organizado en la disputa por la plaza, en diferentes puntos de la ciudad, cuyas acciones violentas y sangrientas no dan tregua a la calma y la tranquilidad de las familias.

Desde horas de la noche, madrugada y hasta la mañana de sábado, en redes sociales se dio cuenta de las situaciones de riesgo que se extendieron en colonias, fraccionamientos como la Satélite, Azteca, en la entrada de acceso a la localidad a la altura del Conalep, Hospital General, en donde, el personal y pacientes, optaron por resguardarse.

Esto generó respuesta por parte de las autoridades competentes, desde la Milicia, la Guardia Nacional, Estatal, que tratan de poner orden enfrentando a los civiles armados.

Durante la semana no hay día en que no se registren las persecuciones, enfrentamientos, y balaceras incesantes, que parecen no tener fin, y que se siguen extendiendo en una ola interminable de violencia que sigue cobrando vidas, y que pareciera no tener fin.