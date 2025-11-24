Heridos motociclista al chocar contra vaca

Tras motociclistas lesionados, uno de ellos de extrema gravedad, fueron atendidos la noche del sábado en la autopista Matamoros-Reynosa, luego de que colisionaran contra una vaca que deambulaba sobre el asfalto.

¿Qué ocurrió?

El reporte se hizo por testigos que circulaban por la Autopista Matamoros-Reynosa a los cuerpos de emergencia, en el sentido de que sobre el asfalto, yacía un motociclista lesionado y otros dos más también habían sufrido el mismo tipo de percance.

Fue en el kilómetro 32 en la autopista, participando alrededor de tres motociclistas que impactaron con una vaca, de ellos, solo se trasladó a un lesionado a la ciudad de Matamoros.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los involucrados fueron atendidos por Cruz Roja Río Bravo y Protección Civil de Nuevo Progreso, mientras que se notificaba a la Guardia Nacional división caminos para que tomara el caso en esa rúa federal.