Arrollan a motociclista

Parte de jóvenes a bordo de motocicleta, participaron en fuerte percance la tarde del sábado en el fraccionamiento Hacienda Las Brisas 3, las unidades participantes, fueron las siguientes:

Camioneta Ford Explorer, color verde, sin placas de circulación, la cual era conducida por un masculino de entre 35 y 40 años de edad, así como una motocicleta color negro, a bordo de la cual viajaban dos jóvenes.

Este percance tuvo lugar alrededor de las 15:45 horas, siendo alertadas las autoridades de vialidad y los servicios de urgencias, para atender a los lesionados.

El percance, tuvo lugar en acceso a ese fraccionamiento, en donde la camioneta se desplazaba de sur a norte y la motocicleta de norte a sur, cuando sobrevino el encontronazo.

La camioneta colisionó de frente y arrastró varios metros la motocicleta, lesionando de consideración al conductor de la moto, mientras su acompañante sufrió algunas contusiones.

Los cuerpos de emergencia acudieron para trasladar al motociclista a recibir atención médica, en nosocomio de la localidad, mientras que Tránsito local de hizo cargo de los vehículos.

Igualmente el conductor de la Explorer, fue conducido a la delegación de vialidad, en donde se deslindarían responsabilidades, dando a conocer quién propició el percance.



