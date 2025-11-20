Joven derrapa y cae de moto; sufre traumatismo craneal

Joven motociclista que conducía motocicleta en la Brecha 112 y autopista Matamoros-Reynosa, sufrió un brutal percance que lo tiene hospitalizado con graves lesiones.

El incidente se dio en ese tramo de competencia federal, cuando circulaba en moto de norte a sur sobre la Brecha 112, sufriendo un derrape a alta velocidad, saliendo disparado.

Por fortuna, automovilistas que atestiguaron el accidente, dieron parte a los cuerpos de emergencia y descendieron para ayudarlo y evitar que algún vehículo lo aplastara.

La víctima que hasta la mañana de este jueves, no estaba plenamente identificada, por haber quedado inconsciente tras impactarse contra el asfalto al salir despedido, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja.

Las causas del accidente se desconocen, pero lo cierto es que el lesionado presenta diversas contusiones graves y aún peor, un traumatismo craneal, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General.

De último momento, trascendió que la madre del joven se presentó en el hospital para conocer el estado de su hijo, del cual hasta donde se sabe, es grave.