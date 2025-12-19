Arrolla moto a un abuelito

Fuerte accidente que dejó como saldo dos lesionados, tuvo lugar la noche del miércoles, cuando una joven motociclista, perdió el control de su unidad tras derrapar, impactando a un adulto mayor que intentaba cruzar la calle.

Detalles del accidente en avenida Madero

Transcurrían las 20:15 horas, cuando se reportó que sobre avenida Madero, a la altura de la zona Centro, una joven había caído de una motocicleta, pero al llegar el auxilio, el caso resultó ser aún más grave.

Fue en el tramo entre las calles 5 de Febrero y 16 de Septiembre, en donde se suscitó este grave hecho de vialidad, cuando la joven, a bordo de una moto de la marca Vento, color negro con rojo, circulaba de oriente a poniente.

En el trayecto en mención, por alguna razón derrapó y se precipitó al pavimento, pero también embistió al adulto mayor, siendo ambos atendidos por paramédicos de Cruz Roja.

Acciones de los paramédicos de Cruz Roja

Las dos lesionados, fueron trasladados a nosocomio de la localidad para su atención, pero en caso de la joven, debido a que postaba casco, no sufrió lesiones graves en la cabeza.