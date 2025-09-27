Investiga Fiscalía caso de lesion de motociclista

Conductora que propiciara accidente vial en el cruce de avenida Madero con calle Taxco, fue turnada a la Fiscalía a rendir declaración.

Lo anterior debido a las lesiones inferidas al motociclista y los daños causados, informó el perito vial Alejandro Castillo este viernes.

El lesionado responde al nombre de Jorge Luis López Hernández, de 36 años de edad, quien reclamaba curaciones y daños materiales.

Debido a que no se cubrieron los gastos médicos ni los daños a la motocicleta de la marca Vento, color negro con anaranjado, el afectado pidió que se remita el caso.

La joven conductora que aparece como responsable responde al nombre de Yuli "N", de 38 años.

Igualmente, la camioneta que conducía, una Chevrolet Equinox color dorado, fue remitida a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).