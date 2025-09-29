Continúa coalición de Morena y el PT

La coalición del Partido del Trabajo (PT) con Morena sigue adelante, por lo menos en próximos procesos electorales.

Así fue anunciado de forma conjunta por ambas formaciones políticas, criterio que prevalece para los ámbitos federal, estatal y local. Laura Leyva Cázares, coordinadora municipal del PT, así como miembro de la directiva en Tamaulipas, dio a conocer este consenso.

Fue en XXIX Seminario al que acudieron este fin de semana en la ciudad de México, en don se les confirmó que siguen adelante con el Partido Guinda, indicó.

Leyva resaltó la intervención de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde quien fue invitada a este encuentro denominado "Los Partidos y una Nueva Sociedad".

Testigos de esta continuidad, fueron delegaciones internacionales de China, Corea del Norte, Cuba y Vietnam, también invitadas.

Este encuentro fue a instancias del líder nacional del PT Alberto Anaya Gutiérrez.

Con ello se despejan dudas, sobre la subsistencia de la alianza Morena-PT, luego de que en Tamaulipas el Partido Guinda, rompiera con el Partido Verde.



