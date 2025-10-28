Vive primaria modernización

Con recursos del programa "La Escuela es Nuestra", y el pago de cooperación voluntaria de inscripciones, la escuela primaria Magdaleno Aguilar, de las más emblemáticas en el Municipio, vive proceso de modernización, beneficiando a cientos de estudiantes.

Entrevistados por el reportero, directivos de la sociedad de padres de familia, y el director, el maestro Luis Fernando Moctezuma García, coincidieron en expresar que, trabajando en unidad y armonía, se han logrado consolidar grandes objetivos, luego de una serie de carencias que presentaba en infraestructura en cuanto a instalaciones, servicios y medios técnicos que son necesarios para una mayor eficiencia en beneficio de la educación, y en el caso, a más de 900 estudiantes de ambos turnos, matutino y vespertino.

MEJORAS EN SUS INSTALACIONES

. Impermeabilización general de todas las aulas, incluyendo, dirección, bodega, espacio previsto para comedor, y auditorio.

- Aires acondicionados nuevos

- Vitropiso nuevo en acceso principal y nueva dirección.

- Rotoplas nuevo que permite asegurar abasto de agua a la comunidad escolar.

- Alumbrado público en exterior e interior.

- Circuito de cámaras cerradas

- Nuevos escritorios

- Sillas giratorias

- Cooperativa escolar

Con apoyo de los padres de familia, también se encuentran en proceso de poner en funcionamiento lo que será un desayunador escolar, al que le falta la autorización de Protección Civil.

Resaltó que son logros que se han logrado cristalizar trabajando en conjunto con las y los padres de familia, así como con apoyo de programas sociales.



