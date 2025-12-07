Propicia ´yonquero´ plaga de tarántulas

Vecinos de fraccionamiento Misiones del Puente, recriminan plaga de tarántulas que ha asolado sus hogares desde hace meses.

Esta situación afecta sobre todo a vecinos de calles San Benito y San Bartolomé.

Ivy Leal, residente de Misiones, indicó que son decenas de autos desmantelados o esqueletos motrices, los que pueblan ese sector.

"Siempre que me quedo con mi amiga Daniela, nos salen muchas arañas y tarántulas. "De milagro no nos han picado, los de la San Felipe siempre están mate y mate estos bichos", indicó.

Impacto en la comunidad de Misiones del Puente

Los inconformes piden operativo para erradicar estas unidades de desguace por parte de Tránsito local.

Reacciones de los vecinos ante la plaga de tarántulas

En su defecto, que las autoridades sanitarias fumiguen para exterminar estos arácnidos, antes de un incidente grave.